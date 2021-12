Tuttosport - Rapina Ounas, non è il primo caso quest'anno: i precedenti Spalletti e Demme

Nella giornata di ieri, proprio poco prima della partenza per Milano, Adam Ounas ha subito una rapina in quel di Posillipo, dove risiede, per un bottino di 5mila euro per i ladri. E non è la prima volta che capitano ad un azzurro quest'anno, come scrive oggi in edicola Tuttosport:

"Non è il primo furto subito quest’anno dai tesserati del Napoli. Prima di Ounas era già capitato a Spalletti ed a Demme vivere la pessima esperienza di un furto. Entrambi non ritrovarono la loro auto parcheggiata, nel caso del coach era una Panda che aveva parcheggiato sotto all’albergo dove risiede".