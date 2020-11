Tuttosport - Ricorso Napoli, Juve in silenzio ma era fiduciosa sull'epilogo di ieri

Ieri la sentenza del giudice Sandulli, che ha respinto il ricorso del Napoli di fatto tenendo nelle mani della Juventus i tre punti conquistati fuori dal campo dalla Vecchia Signora. Il club bianconero, di fatto, non ha avuto alcuna reazione ufficiale alla notizia di ieri, anche perchè già aveva fatto un passo di lato non partecipando al ricorso effettuato dal Napoli. Un silenzio che, però, è stato accompagnato nelle scorse ore - come scrive Tuttosport - da un senso di fiducia nei confronti delle istituzioni del calcio e di quel protocollo firmato da tutti i club di Serie A.