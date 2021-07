Tuttosport - Ritorno di fiamma per Amrabat: il Napoli si inserisce nella corsa al marocchino

Il Torino ci prova in maniera concreta per Sofyan Amrabat. A spingere per il centrocampista, scrive Tuttosport, è soprattutto Ivan Juric, che lo ha lanciato a Verona prima del trasferimento a Firenze e lo riaccoglierebbe volentieri in granata. Il club di Cairo si farà avanti con i viola con un’offerta di prestito, ci sono da capire le intenzioni della società gigliata, che ha speso 20 milioni più bonus per strapparlo all’Hellas solo un anno fa, e del tecnico Italiano.

Ma c’è anche da capire il peso del corteggiamento del Napoli, già vicino al marocchino in passato e oggi pronto a riprovarci. Il Toro, anche per superare la concorrenza degli azzurri, punta proprio sul canale privilegiato tra Juric e il centrocampista.