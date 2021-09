Tuttosport - "Se frattura ADL-Insigne non si ricompone c'è l'Inter per Lorenzo"

"Inter, oro a zero. Da Tolisso a Insigne: caccia all'occasione" scrive Tuttosport in edicola oggi. Dopo Hakan Calhanoglu, l'Inter potrebbe proseguire sulla politica delle occasioni a zero. Marotta e Ausilio sono due maestri in questo campo. Secondo il quotidiano, è già partita la caccia ai parametro zero del 2022. Dal portiere Onana al difensore Gunter (tra gli altri Luiz Felipe, però vicino al rinnovo con la Lazio, Antonio Rudiger e Andreas Christensen), dal centrocampista Tolisso all'attaccante Insigne: i nerazzurri potrebbero rinforzare la squadra andando a ingaggiare elementi importanti a costo zero.

Capitolo a parte merita Insigne: nel caso in cui la frattura con Aurelio De Laurentiis non dovesse ricomporsi, i nerazzurri si farebbero trovare pronti, corteggiando l'attaccante azzurro.