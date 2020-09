Tuttosport - Solo arrivi in prestito a centrocampo, il Napoli valuta di trattenere Palmiero

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista, come dimostra l'interesse che ormai è noto da diversi mesi per Jordan Veretout, anche se negli ultimi giorni prende corpo la possibilità di vedere soltanto arrivi in prestito in quella zona del campo. Eppure per il club azzurro la soluzione in mezzo al campo potrebbe essere trovata in casa, come racconta l'edizione odierna de Tuttosport: Luca Palmiero (24), infatti, si sarebbe fatto apprezzare da Gattuso nel corso del ritiro di Castel di Sangro ed il Napoli avrebbe anche comunicato al suo agente per decidere se tenerlo in organico.