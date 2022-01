Tuttosport - Spalletti ne è convinto: Napoli completo, nessun altro rinforzo a gennaio

Secondo quello che filtra, il Napoli non avrebbe intenzione di fare nuovi acquisti in questo mese di gennaio. Questo è quello che sostiene Tuttosport: "Il club e l’allenatore sono dell’avviso che con l’innesto di Tuanzebe l’organico è al completo e competitivo a sufficienza per tenere testa all’Inter fino all’ultimo turno di campionato. Nessun altro rinforzo imminente, quindi, a meno di clamorose e al momento non prevedibili cessioni dell’ultim’ora".