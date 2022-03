Tuttosport - Spalletti non è contento: vuole velocità e può cambiare 3/4 dell'attacco

Luciano Spalletti ha preso atto dell'isolamento di Victor Osimhen ed è pronto a modificare l'attacco.

Luciano Spalletti ha preso atto dell'isolamento di Victor Osimhen ed è pronto a modificare l'attacco. Politano, Zielinski ed Insigne sono stati tra i più deludenti ed è probabile che almeno due, se non tutti e tre, partiranno in panchina contro il Verona. Secondo Tuttosport, per il tecnico c'è necessità di gente rapida e di gamba per vincere a Verona e cancellare la delusione col Milan.