Tuttosport - Spalletti seccato e polemico per le critiche, ma nessuno gli ha chiesto lo Scudetto

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti sgrida Napoli, titola nelle pagine interne Tuttosport analizzando con Raffaele Auriemma le parole di Luciano Spalletti con una vena polemica che serpeggia alla vigilia della lazio. Ed il tono seccato nasce, probabilmente, dalle critiche che ha ricevuto dopo la prestazione scialba infrasettimanale. In realtà - si legge - a Napoli nessuno ha chiesto di vincere lo Scudetto, però la qualità espressa ed i risultati ottenuti dal Napoli schierato per tre gare di seguito avevano dato ai fan la sensazione di poter essere competitivi anche per il traguardo massimo. Poi la frenata col Lecce, generata dai tanti avvicendamenti, ha creato il malumore.