Tuttosport spinge: per il Napoli sarà 3-0 a tavolino ed un punto di penalizzazione

Duro e chiarissimo, il comunicato della Lega Serie A non lascia scampo al Napoli, scrive il quotidiano torinese Tuttosport che sottolinea come si vada "verso il 3-0 a tavolino, con molto probabile punto di penalizzazione in classifica. Ci saranno, poi, i ricorsi del club di Aurelio De Laurentiis che proverà a fare valere le sue ragioni, ma la reazione della Lega alla richiesta del Napoli di rinviare la gara è una bastonata".