Tuttosport - Sponsor tecnico, Legea in pole per succedere a Kappa: ecco quanto ha offerto

Una volta che sarà scaduto il contratto, nel 2022, Napoli e Kappa potrebbero separarsi. E per la successione c'è Legea in pole position. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui l'azienda con sede a Pompei "ha offerto più di 4 milioni di euro (al netto del piano royalties sulle vendite del merchandising) ed è già stata sponsor degli azzurri nella stagione 2003-4 (in Serie B). Sempre nel mondo del pallone, ha un legame profondo perché, dal 2019, è il fornitore tecnico degli arbitri".