Tuttosport su Anguissa: "Oggi torna in gruppo e sabato sarà al top"

La missione Atalanta comincia oggi. Si parla della sfida di Bergamo sull'edizione odierna di Tuttosport

La missione Atalanta comincia oggi. Si parla della sfida di Bergamo sull'edizione odierna di Tuttosport: "Il coach Spalletti ritroverà a Castelvolturno gran parte della sua squadra, in attesa che rientrino tutti dopo le gare delle varie Nazionali. L'ultimo sarà Lozano, impegnato domani sera nella sfida Messico-El Salvador e che metterà piede al Konami Training Center non prima di venerdì. Dopo la delusione per l'eliminazione dal Mondiale, ci saranno sia Insigne che Politano , per il quale è stato riscontrato un leggero risentimento muscolare ed il ct Mancini ha preferito non portarlo con l'Italia che stasera affronterà la Turchia a Konya.

Ma la buona notizia per il coach azzurro arriva da Franck Anguissa. Dopo l'infortunio muscolare patito contro l'Udinese e che aveva costretto il centrocampista a saltare gli impegni con il Camerun, da oggi si allenerà nuovamente con il gruppo per ritrovare entro sabato il top della condizione.