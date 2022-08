Tuttosport su Kvaratskhelia: "Renderà ricco il club se Spalletti ha ragione"

Luciano Spalletti raccontato che Khvicha Kvaratskhelia può fare ancora molto meglio di così. E l'edizione odierna di Tuttosport ne scrive così

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti raccontato che Khvicha Kvaratskhelia può fare ancora molto meglio di così. E l'edizione odierna di Tuttosport ne scrive così: "Uno che non aveva mai messo piede in nessuno dei 5 top campionati europei, un classe 2001, capocannoniere della Serie A, non è ancora al meglio. Se Spalletti ha ragione, allora il ds Giuntoli ha piazzato l’ennesimo colpo grosso che farà forte il Napoli e renderà ricca la società. I due gol di ieri hanno già proiettato Kvara in cima all’elenco dei calciatori più amati dal pubblico di Napoli. Il boato che si è generato nel momento in cui ha ricevuto palla, evitato l’avversario, guardato la porta per poi scagliare col destro una sassata conficcatasi in rete attraverso l’angolo più lontano, è stato assordante".