Prima pagina Tuttosport sui tifosi Juve: "Loro ci credono"

Nella partita giocata ieri contro la Next Gen (4-0) sono arrivati 40mila spettatori all'Allianz Stadium,

Se c'è una parte fondamentale riacquisita dalla squadra bianconera dopo una stagione magra e dalla sola Coppa Italia, quella è la piazza. "Juve, loro ci credono", intitola stamane in prima pagina Tuttosport: nella partita giocata ieri contro la Next Gen (4-0) sono arrivati 40mila spettatori all'Allianz Stadium, poi entrati in campo al triplice fischio per cercare abbracci e foto con giocatori e staff.

Parallelamente Vlasic parla da giocatore del Torino, Soulé fa sognare la Roma, il Milan si aggrappa al Milan e a Firenze si scalpita per l'arrivo di un nuovo attaccante già cercato lo scorso gennaio.