Tuttosport sull'undici anti-Venezia: "Torna Insigne dal 1', due ballottaggi in attacco"

Luciano Spalletti ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere in vista della sfida di domenica contro il Venezia. A riportarlo è Tuttosport: "Victor o Mertens domenica a Venezia e poi? Poi tornerà Insigne dal primo minuto e non succedeva dal 6 gennaio nella sfida pareggiata a Torino contro la Juventus, con Politano certamente favorito su Elmas per sostituire Lozano sulla corsia destra".