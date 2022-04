Tuttosport sulla Fiorentina: "Nel girone di ritorno è da Champions"

Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea i meriti dei viola

© foto di www.imagephotoagency.it

La domenica-no del Napoli, reduce dalla convincente vittoria di Bergamo, è stata provocata dalla grande impresa della Fiorentina. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea i meriti dei viola: "In uno stadio Maradona pieno di tifosi animati dal desiderio dello scudetto, ha giocato con sfrontatezza, senza mai tremare e tenendo la gara in mano anche grazie al possesso-palla superiore (51%) pur in assenza dello squalificato Torreira.

Per la Viola è stato il quinto risultato utile consecutivo e sarebbe in piena lotta per la qualificazione in Champions League se il campionato fosse cominciato nel girone di ritorno".