Tuttosport sulle scelte di formazione: "Quattro azzurri in preallarme per il Bologna"

Oggi Spalletti guiderà la rifinitura per decidere quale formazione schierare contro il Bologna. L'edizione odierna di Tuttosport prova ad anticipare le scelte di formazione del tecnico in vista della sfida di giovedì al Maradona: "Non dovrebbero esserci ancora Ounas (ha svolto lavoro personalizzato in campo), Malcuit (personalizzato in palestra) e Manolas (lavoro personalizzato in campo e terapie).

Le possibilità di fare un altro turnover diminuiscono, ma il tecnico in qualche modo lo farà. Meret, Demme, Lozano e Mertens sono in preallarme, in attesa di avere notizie direttamente da Spalletti".