Tuttosport - Torna il fantasma Juve e fa paura anche al Napoli

Guido Vaciago, nel suo consueto editoriale per Tuttosport, commenta così il terzo posto con cui la Juventus ha chiuso questo primo rush in campionato: "Il 4 di gennaio inizia il secondo campionato che vedrà una Juventus diversa, con una preparazione atletica ritoccata, con Pogba, Chiesa e Di Maria in più e, tutto sommato, anche con l’aggiunta di Vlahovic.

Insomma, un fantasma si aggira per il campionato e tutte le potenze della Serie A lo temono: senza infortuni, con i più forti a disposizione e, chissà, con qualche ritocchino sul mercato, la Juventus del 2023 non può non fare paura, anche a chi, finora, ha meritatamente terrorizzato tutti come il Napoli di Spalletti".