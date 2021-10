Tuttosport - Tra Napoli e Spartak vince il caos: russi più ruvidi e feroci

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport, sull'edizione odierna del quotidiano piemontese sintetizza così la sfida tra Napoli e Spartak Mosca: "Allo stadio Maradona vince il caos e ne approfitta lo Spartak Mosca. I russi erano arrivati a Napoli con la ferocia di chi cerca il riscatto dopo la sconfitta contro il Legia, cercando il successo a tutti i costi. E alla fine la squadra di Rui Vitoria porta a casa tre punti conquistati in una gara rocambolesca, cominciata con il gol-lampo di Elmas (11 secondi, la rete più veloce di una italiana in Europa League) ed il cui volto cambia quando alla mezz’ora Mario Rui si fa espellere per una entrataccia a centrocampo inizialmente non vista dall’arbitro slovacco".