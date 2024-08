Tuttosport - Tre colpi a buon punto ed una novità. E c'è fermento in uscita

L'edizione odierna di Tuttosport riassume la situazione del calciomercato del Napoli tra entrate ed uscite: in prima linea ci sono le trattative Lukaku, Gilmour e Neres dove gli azzurri sembrano essere ad un buon punto. La novità è l'inserimento di Scott McTominay, il centrocampista scozzese dello United è stato proposto al club partenopeo. In uscita, dopo la chiusura di Natan al Betis, il Napoli lavora sulle uscite di Gaetano, Cajuste, Mario Rui e Ngonge: resta l'incognita di Osimhen. Ecco il punto realizzato da Tuttosport:

"Il Napoli che conta di chiudere a breve per Romelu Lukaku (pronti 30 milioni per il Chelsea) e Billy Gilmour (affare da 12 milioni più bonus per il Brighton): entrambi i calciatori hanno già trovato l’accordo con gli azzurri. Per Big Rom triennale da 6,5 milioni più bonus; mentre al centrocampista cinque anni da 1,8 milioni annui. C’è sempre pure Neres (Benfica) nei partenopei, ai quali è stato proposto McTominay (Manchester United): valutazioni in corso."

"In uscita c’è parecchio fermento: Natan va al Betis Siviglia (prestito con diritto), Gaetano è vicino al Cagliari, per Cajuste spunta l’Ipswich dopo la trattativa naufragata col Brentford, Mario Rui e Ngonge possono partire; mentre per Osimhen si attendono offerte concrete (Psg e Chelsea alla finestra)"