Tuttosport - Tre pedine in più per Spalletti contro l'Inter

Tre pedine in più per Luciano Spalletti in vista della sfida all'Inter di sabato al Maradona. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, che fa il punto sul ritorno dei calciatori impegnati in Coppa d'Africa.

"Sabato, il Napoli avrà la grande opportunità di scavalcare i nerazzurri portandosi in vetta alla classifica. Ma il ritorno di Koulibaly e quello di Anguissa (anche lui oggi torna ad allenarsi dopo la sua partecipazione alla Coppa d'Africa) non sono le uniche note positive: Spalletti ha ritrovato anche Ounas.. leri ha svolto l’intera seduta con il gruppo e sabato sarà a disposizione dell'allenatore".