Tuttosport - Tutte le scelte incomprensibili di Spalletti con lo Spezia

"Contro lo Spezia il clou delle decisioni poco comprensibili, come quelle di richiamare dal campo prima Mertens (nell’intervallo) e poi Zielinski (al 25’ della ripresa), quando il Napoli era sotto di un gol e c’era la necessità di sbloccarsi nel punteggio". A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui Luciano Spalletti ha le sue colpe per la sconfitta contro lo Spezia. Il quotidiano piemontese avanza delle domande:

"Ma non sarebbe stato preferibile riconfermare in toto la formazione che aveva vinto in casa del Milan? Anche perché si sarebbe evitato di esporre Mario Rui ad un cartellino giallo pesante e che gli impedirà di essere in campo contro la Juventus. Poi, perchè lasciare in panchina sia Elmas, il calciatore più in forma del momento, che Ounas, cioè l’esterno più rapido e che fa saltare le marcatura con un semplice guizzo?".