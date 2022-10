Tuttosport - Tutti i meriti di Spalletti in questa incredibile striscia

Luciano è riuscito a far passare in modo affettuoso l'addio di tanti giocatori che a Napoli ovviamente non saranno mai dimenticati.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it "Il Napoli di Luciano Spalletti è figlio di un processo di rinnovamento che si sta riverberando splendidamente sul campo" scrive Tuttosport che nel pezzo dedicato analizza la strisci di 13 vittorie consecutive della formazione partenopea. Il merito, secondo il quotidiano, è principalmente del tecnico che ha saputo migliorare un gruppo di giocatori di talento attraverso il duro lavoro, dentro e fuori dal campo. Infine, Luciano è riuscito a far passare in modo affettuoso l'addio di tanti giocatori che a Napoli ovviamente non saranno mai dimenticati.