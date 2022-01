Tuttosport - Un pareggio-vittoria per il Napoli, Juve brutta e insipida

È un pareggio che "tintinna come una vittoria", quello raccolto ieri dal Napoli sul campo della Juventus. Viceversa, il risultato ha il sapore acre della sconfitta dei bianconeri, "brutti e insipidi, come peggio e altre volte in questo complicatissimo campionato". Questa la lettura sul match di ieri fornita dall'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come per i bianconeri il pari sia un pessimo compagno di viaggio nell'inseguimento al quarto posto. La Vecchia Signora è mancata soprattutto di agonismo, o per meglio dire - evidenzia il quotidiano - ha messo in campo quel genere di agonismo che genera soltanto confusione.