Tuttosport - Vecino piace a Gattuso, con l'Inter su Milik può tornare d'attualità

Matias Vecino e nuove voci sul Napoli. A parlare del centrocampista in uscita dall'Inter è l'edizione odierna di Tuttosport, che ribadisce il gradimento di Gattuso per il calciatore. Dal canto suo l'Inter continua a seguire con grande attenzione la situazoine di Milik:

"Vecino, comunque, rimane un giocatore sul mercato. In estate aveva pensato a lui il Napoli, ma i tempi lunghi di recuperato hanno poi fatto virare gli azzurri su Bakayoko. A Gattuso il giocatore piace e chissà che non possa tornare d’attualità, visto l’interesse dell’Inter per Milik. Resta però sempre vivo l’interesse per Vecino anche del Torino, con il quale si potrebbe ragionare invece su un’ipotesi di scambio con Izzo".