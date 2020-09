Tuttosport - Viaggio a vuoto in Portogallo, Gattuso molto contrariato

Napoli-Lisbona, doveva essere andata e ritorno nell’arco di una sola giornata per giocare l’ultima amichevole precampionato ed invece, il test contro lo Sporting è saltato. L'edizione odierna di Tuttosport racconta del viaggio a vuoto sostenuto dagli azzurri verso il Portogallo e del grande disappunto del tecnico Rino Gattuso.

Tutta colpa del Covid-19, il virus nemico del mondo che ha contagiato tre calciatori della squadra allenata da Amorim, senza che gli stessi presentassero i sintomi dell’influenza. In mancanza dei criteri minimi di sicurezza per la salute di tutti i partecipanti alla gara, la Direzione Generale della Sanità in Portogallo ha deciso di annullare il match.Il Napoli ha appreso la notizia soltanto quando l’aereo era appena atterrato a Lisbona.

Rino Gattuso è rimasto molto contrariato per l’accaduto, avendo programmato questa dura sfida internazionale per verificare il grado di crescita atletica del gruppo che aveva iniziato ad allenarsi a Castel di Sangro il 24 agosto