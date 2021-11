I vertici del calcio a Napoli: stasera al Maradona anche Infantino e Gravina

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, della Figc Gabriele Gravina e i dirigenti della Lega Serie A Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo saranno tutti al Diego Armando Maradona stasera per la celebrazione del Pibe de Oro ad un anno dalla sua scomparsa. I vertici del calcio non volevano perdersi l'appuntamento, come scrive il Corriere del Mezzogiorno.