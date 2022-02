Il bunker di Spalletti contro il miglior attacco della A: i numeri di Napoli-Inter

Il miglior attacco contro la miglior difesa del campionato. Uno dei temi della sfida tra Napoli e Inter sarà sicuramente questo, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "L’Inter ha il miglior attacco con 54 gol fatti in 23 partite, il Napoli sui gol fatti è dietro, ha il quarto reparto offensivo insieme all’Atalanta, con nove reti realizzate in meno rispetto a Dzeko e compagni.

Il punto di forza della squadra di Spalletti è la solidità difensiva, gli azzurri hanno la miglior difesa del campionato con soli sedici gol subiti, nei cinque principali campionati europei soltanto il Manchester City ha fatto meglio con quattordici reti incassate. Il dato straordinario è che il Napoli ha portato a casa questi numeri pur non potendo contare su Koulibaly dall’81’ della gara contro il Sassuolo del 1 dicembre, quindi da più di due mesi. Kalidou contro l’Inter ci sarà, è atteso a Castel Volturno tra oggi e domani insieme ad Anguissa che è stato liberato lunedì dal Camerun".