Il caso Insigne e le analogie con Messi-CR7: anche i ricchi (Barça, Juve e Real) tagliano

anche i ricchi tagliano (ma non piangono): Messi rinnova con il Barça a ingaggio dimezzato ma comunque recuperato in prospettiva con una serie di salti tripli e accordi di futura collaborazione; di Cristiano si dice che possa prolungare con la Juve attraverso un escamotage simile, e cioè spalmando negli anni; e sullo sfondo ci sono le crisi enormi di club stellari come il Real e il medesimo Barcellona, costretti a vendere per contrastare i miliardi di debiti accumulati.