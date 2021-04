Il centravanti che dà peso e profondità: Osimhen convince tutti i quotidiani

"Utilissimo sia quando gioca di sponda per i compagni sia come terminale per le palle in profondità": voto 7 per Victor Osimhen nelle pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Valutazione identitca anche per il Corriere dello Sport, che sul nigeriano scrive: "Il centravanti che dà peso e profondità, che costringe a spalancare gli occhi. E nel fnale, il 2-0 è a modo suo". Voto 6,5 per Victor sulle pagine di Tuttosport 6,5: "Mette lo zampino sulla rete di Fabian Ruiz e poi realizza il raddoppio con un bel contropiede".

Le pagelle di Osimhen

TMW: 7

Tuttonapoli: 7