Il clima all'Olimpico per Torino-Napoli sarà infuocato: il motivo

In casa Torino il clima è veramente infuocato, il "Cairo vattene" continua a essere il ritornello del momento. Prova ne è la contestazione che si è registrata prima e durante la partita contro il Monza, con quell’invito al massimo dirigente a vendere il club ripetuto per tutto il pomeriggio dalla Maratona, ma non solo.

I cori contro Cairo (e Vagnati) si preannunciano essere la colonna sonora anche di Torino-Napoli: l’apertura ad avviare una trattativa per la vendita del club fatta dal presidente non è bastate a placare i tifosi. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.