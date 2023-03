Il dubbio della Gazzetta: "Non è meglio fare turnover col Milan in vista della Champions?"

Per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il Napoli per puntare alla Champions potrebbe anche fare qualche cambio col Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il Napoli per puntare alla Champions potrebbe anche fare qualche cambio col Milan: "Perché schierare la squadra migliore, con il rischio che qualcuno si faccia male? Non sarebbe più conveniente lasciar fuori qualche pezzo grosso in vista del doppio confronto di Champions? Il discorso è delicato, le concorrenti del Milan si aspettano che il Napoli si presenti al meglio, la legge dello sport impone che si vada sempre al massimo" si legge.