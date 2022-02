Il dubbio di Corbo: "Ma chi ha chiesto a Spalletti di sostituire Fabian? Chi ha il suo numero?"

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo fa riferimento a una frase di Spalletti dopo la vittoria con la Lazio

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo fa riferimento a una frase di Spalletti dopo la vittoria con la Lazio: "Spalletti nella sua accusa senza indicare colpevoli dice: “Mi si diceva di cambiare Fabiàn…Fabiàn è quello che ha segnato”. Chi gli ha suggerito quel cambio? Né i tifosi né i giornalisti. Spalletti era in panchina, chi è riuscito a contattarlo per dare un consiglio sbagliato? Ha avuto un sms da chi conosce il suo numero? In panchina qualcuno gli ha detto di sostituire Fabiàn, chi?".