Il dubbio Vidal e l'idea di Eriksen: le mosse di Conte per il Napoli

Doveva essere la partita di Christian Eriksen, e lo è stato solo a metà. Il danese ha regalato grandi giocate a momenti di blackout prima di essere sostituito all'ora di gioco. Ed il Corriere dello Sport titola: "Titolare anche mercoledì?". Finché resta in campo lui l'Inter non si schioda dallo svantaggio, ma le occasioni create dai nerazzurri arrivano dai suoi piedi.

E' stato un Eriksen a sprazzi, che non può bastare all'Inter, ma almeno gli è stata consegnata una chance dall'inizio. Per mercoledì, contro il Napoli, il centrocampo è tutto da definire e molto dipenderà dalle condizioni di Vidal. Al danese servirebbe continuità e Sensi è ancora ben lontano dalla migliore condizione: chissà che Eriksen non trovi un'altra maglia da titolare.