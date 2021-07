Il fondo di Corbo: "Spalletti ha spiegato (senza volerlo) lo sfogo di Gattuso ed il silenzio stampa"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, nella sua rubrica 'Il Graffio' sull'edizione online del quotidiano si è espresso così dopo la conferenza stampa di Luciano Spalletti: "Ventiquattro gennaio 2021. Verona-Napoli 3-1. Nella domenica di una penosa sconfitta e del rifiuto di far giocare Rrahmani, Gattuso perse partita, calma e panchina. Non fu chiamato Benitez, ma Spalletti che rivela: “Da quando mi fu detto che avrei allenato il Napoli, non gli ho più levato gli occhi di dosso”. Si spiegano lo sfogo di Gattuso il 31 gennaio in tv e l’immediato silenzio stampa per fermarlo".