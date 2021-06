Il futuro del Napoli è anche di Lozano: con Spalletti può giocare in due ruoli

E' il secondo acquisto più caro della storia del Napoli e per gran parte della scorsa stagione ne è stato anche il trascinatore. Hirving Lozano, poi, non è tornato ai suoi livelli, ma sarà un calciatore su cui Luciano Spalletti punterà forte la prossima stagione. Lo potrà utilizzare sia a destra che a sinistra dell'attacco, il 4-2-3-1 è un modulo in cui il messicano può volare. A scriverlo è il Corriere dello Sport.