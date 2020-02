Il gol torna amico: Gattuso ha risolto i problemi offensivi e la media gol gli sorride

All'inizio della sua esperienza in azzurro Rino Gattuso aveva avuto dei problemi in zona gol. Soltanto cinque reti nelle prime sei gare, con due vittorie in totale. La partita in Coppa Italia con la Lazio, poi, ha segnato la svolta e da quel momento il Napoli ha portato a casa cinque delle ultime sei gare, realizzando undici gol e viaggiando, dunque, ad una media da 1,8 gol a partita. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.