Il Franchi è un caso: ora il tifoso interista, negli ultimi tempi Spalletti, Ancelotti e tanti altri

Sulle pagine odierne La Gazzetta dello Sport riporta quanto accaduto nel post partita di Fiorentina-Inter. Al fischio finale di Valeri è infatti iniziata una nuova partita sugli spalti. caratterizzata da alcune offese che, secondo quanto fatto trapelare dal club nerazzurro, alcuni dirigenti viola avrebbero rivolto nei confronti della dirigenza dell'Inter. A queste si sono uniti altri epiteti partiti da alcuni tifosi presenti in tribuna.

Il precedente Spalletti e tutti gli altri

Il Franchi non sarebbe però nuovo a comportamenti del genere, in quanto Zhang non sarebbe il primo dirigente ad essere stato preso di mira. La stessa sorte toccò infatti a Galliani, Agnelli, Gasperini, Ancelotti e per ultimo a Spalletti, arrivato faccia a faccia con un tifoso. Tuttavia la Fiorentina si è difesa con un comunicato, nel quale ha voluto smentire i comportamenti violenti che erano stati attribuiti a Commisso e la dirigenza viola.

Identificato

Un capitolo a parte lo merita il video nel quale è possibile vedere un tifoso con la maglia dell'Inter colpito da un paio di tifosi viola: gli inquirenti hanno acquistato le immagini e già proceduto all'identificazione delle persone coinvolte, in particolar modo l'autore dello schiaffo.