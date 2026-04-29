Di Lorenzo spera nella convocazione per Como: condizioni da verificare giorno per giorno
Il Napoli si prepara alla sfida contro il Como con fiducia, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, che sottolinea il buon momento della squadra di Antonio Conte. Gli azzurri arrivano all’appuntamento con una condizione ritrovata e con un obiettivo ormai chiaro: blindare la qualificazione alla prossima Champions League.
Come scrive il quotidiano, si tratta di una squadra che “ha ritrovato se stessa e con la voglia matta di aggiungere le mani sulla qualificazione per la Champions, che è vicinissima”. Un segnale importante, che certifica la crescita del gruppo nelle ultime settimane.
Non mancano però alcune incognite legate alle condizioni fisiche di diversi giocatori. La Gazzetta dello Sport evidenzia infatti che “ne mancano ancora quattro (Di Lorenzo, Vergara, Neres e Lukaku) ma Conte aspetta di verificarne le condizioni”, con particolare attenzione anche alla situazione del capitano, che "sembra vicino alla convocazione" spiega la rosea.
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