Hojlund e Alisson sono il futuro, Lucca un problema da sistemare: l'attaccante rientrerà

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La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle strategie di mercato del Napoli, soffermandosi in particolare sui riscatti già pianificati. La dirigenza azzurra sarebbe infatti pronta ad acquistare a titolo definitivo Rasmus Hojlund e Alisson Santos, considerati pedine importanti per il futuro offensivo della squadra ed i cui riscatti non sono in discussione (quello di Hojlund sarebbe comunque obbligatorio in caso di qualificazione in Champions).

Resta invece da definire il futuro di Lorenzo Lucca, oggi al Nottingham Forest ma non ritenuto centrale nel progetto tecnico e per il quale andrà trovata una soluzione in estate. Intanto, con la qualificazione alla prossima Champions League sempre più vicina, il club accelera nella programmazione: tra ritorni mirati, giovani in crescita e nuovi equilibri da costruire, il Napoli si prepara a vivere una stagione ambiziosa e da protagonista.