Il Messaggero: "Giuntoli stritolato dallo strapotere ADL-Chiavelli, ha una clausola per liberarsi"

La Roma su Cristiano Giuntoli, obiettivo della nuova proprietà giallorossa per gestire il calciomercato. Dalla capitale, sul quotidiano 'Il Messaggero', si parla del direttore sportivo del Napoli e di una presunta insoddisfazione legata all'attuale condizione al Napoli: "Giuntoli, stritolato dallo strapotere decisionale del tandem De Laurentiis-Chiavelli, è ormai divenuto un mero esecutore delle decisioni presidenziali. Per liberarsi ha una clausola rescissoria che tuttavia, nel caso di chiamata ufficiale, non sarebbe un problema soddisfare".