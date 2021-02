Il messaggio arrivato dal secondo tempo di Atalanta-Napoli: tenuta atletica si dissolve

"La tenuta atletica si dissolve, gli errori come quello di Bakayoko sul 3-1 fanno volare i nerazzurri". Scrive così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al blackout avuto ieri nel secondo tempo di Atalanta-Napoli al Gewiss Stadium di Bergamo: "L'ingresso di Koulibaly e Ghoulam mentre l'Atalanta deve calciare un calcio d'angolo non aiuta di certo i meccanismi in mezzo all'area".