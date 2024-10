Il Milan già in attesa del Napoli, Tmw: "Il vantaggio ora è riposarsi, può fare la differenza"

Bologna e Milan non scenderanno in campo oggi al "Dall'Ara". La gara, infatti, è stata rinviata a causa del maltempo che ha pesantemente colpito l'area emiliana negli ultimi giorni. Nonostante gli sforzi del Milan e della Lega Serie A, la politica locale è stata irremovibile. Ad oggi l'opportunità più concreta per il recupero di Bologna-Milan sarebbe quella del 5 o 26 febbraio 2025, giorni in cui sono previsti i quarti di finale di Coppa Italia: se vi accedessero sia Milan che Bologna la Lega dovrebbe farle giocare in contemporanea in una delle due date e creare lo slot per il recupero nel giorno rimasto libero.

Il Milan, ovviamente, avrebbe preferito giocare la partita, sottolinea Tuttomercatoweb.com: "Avere un asterisco in classifica per più di quattro mesi non piace a nessuno e poi... Beh, Theo e Reijnders dovranno scontare il loro turno di squalifica contro il Napoli capolista. Non proprio l'avversario migliore. L'unico vantaggio sportivo che può derivare da questa situazione è il riposarsi qualche giorno in più rispetto ai rivali: in un periodo in cui le partite saranno tantissime, qualche ora di fermo in più può fare la differenza".