Il Milan ha piena fiducia in Pioli: il tecnico non rischia neanche se esce col Napoli

La società, per l’ennesima volta con le parole di Scaroni di due giorni fa, ha ribadito la sua fiducia nel tecnico: è certa che raggiungerà il quarto posto

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella buona e nella cattiva sorte, il Milan sta con Stefano Pioli. La società, per l’ennesima volta con le parole di Scaroni di due giorni fa, ha ribadito la sua fiducia nel tecnico: è certa che raggiungerà il quarto posto in campionato e non considera Pioli il principale colpevole degli errori stagionali. Il Milan ne apprezza lo stile, la serietà: lavora tanto e si lamenta poco, anche nelle sconfitte, facendo spesso l’autocritico. La prossima stagione è ancora lontana, ma il club è vicino più che mai a Pioli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.