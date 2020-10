"Il mio sinistro è più forte del tuo": Lorenzo scherza a fine gara col fratello Roberto

Benevento-Napoli è stata la favola dei fratelli Insigne, Roberto e Lorenzo. Nel commento del match del Vigorito, l'edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sul duello tra i grandi protagonisti della gara: "Cresciuti nelle giovanili azzurre e anche compagni di squadra con Walter Mazzarri. Avversari per la prima volta: due tiri mancini, un gol ciascuno. Il giallorosso Insigne è un sinistro naturale, e così porta in vantaggio il Benevento dopo un quarto d’ora, è il suo primo centro in serie A. Il capitano del Napoli, talento destro, pareggia i conti (ma di sinistro) al quarto d’ora della ripresa. Tiro dal limite che non lascia scampo a Montipò.

"Caro Roberto, il mio sinistro è più forte del tuo", gli dice a fine gara. Mente e sa di mentire: ne ha fatti 151 di gol tra i professionisti, quello di ieri allo stadio Vigorito è il 13° con «l’altro piede». Festeggiano gli Insigne, prima di loro in Italia soltanto i fratelli Ricci in Benevento-Spezia del 2018 avevano fatto la stessa cosa.