Il momento di Juan Jesus: può giocare due gare di fila da titolare

Juan Jesus pronto all’ennesimo crocevia della sua carriera: titolare in coppa e campionato. Così titola l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul difensore brasiliano, che potrebbe essere chiamato agli straordinari in questa settimana: "Ha giocato gli ultimi 17’ (dieci più il recupero) da centrale contro la Salernitana per l’espulsione di Koulibaly. Ora Juan Jesus scalda i motori e potrebbe giocare titolare due partite di fila: una da terzino (domani a Varsavia) e l’altra da centrale domenica contro il Verona. Mario Rui è squalificato in Europa e Koulibaly in campionato.

Una full immersion: non giocava due partite di fila dal 2018. Il brasiliano, 30 anni, che ha mostrato buona condizione quando è stato chiamato in causa, ha il gravoso compito contro il Verona di sostituire il muro senegalese del Napoli, fin qui uno dei migliori della formazione partenopea".