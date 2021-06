Il Napoli a Euro2020 brilla solo nell'Italia: anche due big azzurri stanno facendo fatica

Solo Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo, tra i vari calciatori del Napoli impegnati a Euro2020, stanno brillando. Per il resto gli altri stanno facendo fatica. A sottolinearlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Mertens non è ancora riuscito a brillare e Martinez l’ha escluso all’intervallo contro la Danimarca e tenuto in panchina nell’ultima gara contro la Finlandia, Fabian Ruiz finora all’Europeo ha portato a casa soltanto 25 minuti, molto meno in media rispetto al minutaggio nel percorso delle qualificazioni e alla Nations League. La vetrina napoletana all’Europeo luccica solo in casa Italia".