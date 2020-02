Il Napoli affronta il Barcellona con entusiasmo ritrovato: lavori con fiducia a Castel Volturno

Il Napoli è pronto a sfidare il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League e martedì sera ci sarà il primo round al San Paolo. Come ci arriva la squadra di Gattuso? Meglio di quanto si potesse pensare, come evidenzia La Gazzetta dello Sport: "Un evento che sta coinvolgendo un’intera città e che sta movimentando le giornate a Castel Volturno, dove Rino Gattuso sta preparando la squadra, per l’impegno europeo. La vittoria di Brescia ha reso meno complicato il suo lavoro, ha generato quell’entusiasmo e quella fiducia che non devono mai mancare in situazioni come queste".