Il Napoli farà riflessioni sui possibili partenti: c'è un indiziato speciale

Il progetto tecnico del Napoli del futuro non è ancora ben definitivo. E non potrebbe essere altrimenti, visto che ancora non si conosce il nome del nuovo allenatore. Dopo averlo scelto, si faranno riflessioni anche sulla rosa, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Giuntoli e il reparto scouting del Napoli sondano idee, opzioni, valutano nomi nella precarietà di un progetto che non ha ancora l’allenatore del futuro e su cui ci saranno da fare delle riflessioni su possibili partenti, Koulibaly in primis".