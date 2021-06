Il Napoli fisserà quattro amichevoli nei ritiri: due a Dimaro e due in Abruzzo

Prima estate con doppio ritiro per il Napoli. Dal 15 al 25 luglio la squadra sarà a Dimaro, in Trentino, mentre dal 5 al 15 agosto ci si trasferirà a Castel di Sangro. Secondo La Repubblica, la formazione di Luciano Spalletti fisserà anche quattro amichevoli nei due ritiri, due in Val di Sole e due in Abruzzo.