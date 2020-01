Il Napoli freddo, Rodriguez cerca alternative: si è offerto alla Lazio

Si allontana la possibilità di vedere Ricardo Rodriguez, in uscita dal Milan, in maglia Napoli. Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, il mancino si è proposto alla Lazio, quando ha capito che l’interesse del Napoli si era raffreddato. Un altro calciatore accostato al Napoli è Acuna, sui cui è forte l’interesse dell’Inter, ma lo Sporting non molla la presa e non sembra voler cedere l'esterno a gennaio.